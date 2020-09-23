Canlı yayında açıkladı! Khedira Galatasaray'a mı geliyor?

Transfer harekatını devam ettiren Galatasaray'da hedefe dünya yıldızı bir isim geldi. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Muhabir Masası programında Khedira'ya olan ilgiyi açıkladı. Kaplan, "Galatasaray'ın Khedira için ciddi bir ilgisi var." ifadelerini kullandı.

ABONE OL