Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray Falcao ile yollarını ayıracak"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 2 hafta aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılarda Falcao, son 2 maçta 3 gol atarak geri dönüş sinyalleri verdi. Falcao'nun Galatasaray'daki performansını değerlendiren A Spor yorumcusu Serhan Türk, "Falcao'yu sezon sonuna kadar Galatasaray'da izleyeceğiz, sonrasında yollar ayrılacaktır. Falcao'nun çok büyük bir maaş yükü var, Mohamed de Galatasaray'ı sırtlamaya devam eder" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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