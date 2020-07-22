Belhanda'nın satışı zora girdi

Galatasaray'da Belhanda'nın satışı zora girdi. Daha önce kulübe ihtar çeken Faslı oyuncu, bu kez de kendisine teklif yapan ekiplerden istediği yüksek ücret sebebiyle yönetime güçlük çıkarıyor.

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