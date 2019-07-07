07 Temmuz 2019, Pazar

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Belçika basınından Emond iddiası

Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Belçika basını sarı kırmızılıların, Standard Liege forması giyen Renaud Emond ile ilgilendiğini yazdı.
07.07.2019

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