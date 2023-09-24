Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası Icardi ve Ziyech sözleri
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 ile geçti. Maçın ardından A Spor yorumcusu Ahmet Akcan'dan Icardi ve Ziyech hakkında çarpıcı sözler geldi. GS SPOR HABERLERİ
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