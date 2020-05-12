Atalanta'dan Marcao'ya 12 milyon Euro

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için 12 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların ise 16 milyon Euro istediği belirtildi.

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