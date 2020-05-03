03 Mayıs 2020, Pazar
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Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması!
Devre arası transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan milli yıldız Arda Turan, kendisi hakkında merak edilenleri Sabah Instagram yayınında anlattı. Öte yandan Turan, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe transfer olacağı iddialarına ise flaş bir yanıt verdi.
03.05.2020
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