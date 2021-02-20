Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından Fatih Terim: Ceza vermek için bahane arıyorlar

Son dakika spor haberleri: Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Alanya'dan 3 puanla ayrılmak kolay bir şey değil Babacar'ın ayağının nereye kalktığına bakmak lazım. Bir tuzağı daha bertaraf etmek zorunda kaldık. Ceza vermek için bahane arıyorlar, hakemi kısa kesiyorum." dedi. (GS spor haberleri)

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