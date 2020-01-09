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Abdurrahim Albayrak: En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın

Galatasaray Kulübü, 4,5 yıllığına transfer ettiği Jesse Sekidika için imza töreni düzenledi.
09.01.2020

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Sekidika, sağlık kontrollerinin ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın katılımıyla kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreni sırasında açıklamalarda bulunan Cengiz, Sekidika'nın takıma ciddi katkı yapacağını belirterek, "Sevgili Jesse, stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Sekidika'nın dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Kulübün ikinci başkanı Albayrak ise Sekidika'nın uzun yıllar Galatasaray forması giyeceğine inandığını vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

"Aramıza hoş geldi. Kendisine başarılar diliyorum. 'En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın' dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Kendisine başarılar diliyorum."

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Sekidika, Galatasaray'ın çok bükük bir camia olduğunu aktararak, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bu büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi." değerlendirmesinde bulundu.

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