A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç'ten flaş Okan Buruk eleştirisi! "Organizasyonu yok"
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç canlı yayında, "Takımın coşkusunda ve kazanma arzusunda bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ama sistem olarak ise Okan Buruk'un bir organizasyonunu söyleyemiyoruz" ifadelerini kullandı.
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