02 Kasım 2020, Pazartesi
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️ Taner Karaman: Fatih Terim ne yapmak istediğini oyunculara aktarıyor ama oyuncu grubu istekli değil
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Terim ne yapmak istediğini oyunculara aktarıyor ama oyuncu grubu istekli değil" ifadelerini kullandı.
02.11.2020
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