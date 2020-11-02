️ Taner Karaman: Fatih Terim ne yapmak istediğini oyunculara aktarıyor ama oyuncu grubu istekli değil

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Terim ne yapmak istediğini oyunculara aktarıyor ama oyuncu grubu istekli değil" ifadelerini kullandı.

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