Zeki Uzundurukan: Mensah için Deniz Türüç ve bir futbolcu teklif edildi

Fenerbahçe'nin Kayserisporlu Bernard Mensah için ilgisi olduğunu söyleyen Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, sarı-lacivertlilerin Mensah için Deniz Türüç ve Kayserispor'un isteyeceği bir futbolcu daha teklif ettiğini ifade etti. Uzundurukan ayrıca Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano'nun, sarı-kırmızılılardan ayrılığı kesinleşince ciddi bir atılımı olacağını sözlerine ekledi.

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