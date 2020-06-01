01 Haziran 2020, Pazartesi

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Emre Bol: Öncelik transferler değil teknik direktör olmalı

Fenerbahçe Süper Lig için hazırlıklarını TFF'nin Riva'daki tesislerinde sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri Emre Bol değerlendirdi. Bol sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hasan Ali Kaldırım konusunda, "Fenerbahçe Yönetimi bir an evvel 2 tane sol bek almazsa Hasan Ali'yi göndermemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bol ayrıca sarı-lacivertliler için önceliği transferlere değil, teknik direktörü belirlemek olması gerektiğini söyledi.
01.06.2020
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