Zeki Uzundurukan: Belki de şu anda Fenerbahçe tarihinin en başarısız yönetimi var

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Belki de şu anda Fenerbahçe tarihinin en başarısız yönetimi var" dedi.

Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ersun Yanal son derece formsuzdu. Fenerbahçe'ye geldiğinde de bu takımı şampiyon yapamayacağını söylemiştim. Ali Koç yönetimi her alanda hata yapıyor. Yönetim son derece başarısız. Belki de tarihin en başarısız yönetimi var şu anda. Yaptıkları her icraat hatalı. Kulübü milyonlarca Euro borca soktular. Comolli'nin vasıfsız transferler yapmasına izin verdiler. Dua etsinler ki federasyon limit koyarak Fenerbahçe'nin daha fazla borca girmesine engel oldu. Bu Ersun Yanal'a Messi'yi, Ronaldo'yu, Cavani'yi, Lewandowski'yi getirseniz ya yedek bırakır ya da oyuncuların formu düşer. Fenerbahçe'nin önündeki en büyük engel başarısız yönetimi ve başarısız hocası. Fenerbahçe'nin analizini ne kadar yaparsak yapalım hata Fenerbahçe yönetiminde."