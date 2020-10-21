Yalçın Ayhan'dan Fenerbahçeli isme övgü dolu sözler! "Sezona damga vuracak"

A Spor yorumcusu Yalçın Ayhan, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Ayhan, "Ben ciddi anlamda Pelkas'ın Fenerbahçe adına sezona damga vuracak bir isim olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

ABONE OL