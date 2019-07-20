20 Temmuz 2019, Cumartesi

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Volkan Demirel kalacak mı?

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel sarı lacivertli ekipte bir yıl daha kalmak, başkan Ali Koç da tecrübeli kalecinin jübilesini Fenerbahçe'de yapmasını istiyor.
20.07.2019

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