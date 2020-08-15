Volkan Demir: Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapacak

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada aktif futbol yaşantısına nokta koyan Emre Belözoğlu için bir teşekkür mesajı yayınladı. A Spor yorumcusu Volkan Demir, Ana Haber'e canlı bağlanarak Belözoğlu'nun sportif direktör olarak görev yapacağını söyledi.

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