Vedat Muriqi'den transfer açıklaması

Birçok Avrupa kulübünün radarında olan Fenerbahçeli Vedat Muriqi, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kosovalı golcü, "Her şey kulübe bağlı. Kararı Fenerbahçe verir." diye konuştu.

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