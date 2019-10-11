Vedat Muriç: Tek düşüncem Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç Avrupa'nın önemli takımları tarafından takip edilmenin kendisi için bir motivasyon kaynağı olduğunu ancak tek düşüncesinin Fenerbahçe olduğunu söyledi.