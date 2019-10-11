11 Ekim 2019, Cuma

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Vedat Muriç: Tek düşüncem Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç Avrupa'nın önemli takımları tarafından takip edilmenin kendisi için bir motivasyon kaynağı olduğunu ancak tek düşüncesinin Fenerbahçe olduğunu söyledi.
11.10.2019

Vedat Muriç: Tek düşüncem Fenerbahçe Vedat Muriç: Tek düşüncem Fenerbahçe 11.10.2019
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