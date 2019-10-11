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Fenerbahçe'nin kanadı kırık

Fenerbahçe'nin, kanat oyuncularındaki sakatlık problemi Yukatel Denizlispor deplasmanı öncesinde de devam ediyor.
11.10.2019

Fenerbahçe'de kanat sıkıntısı sürüyor... Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden oyuncular, 8. haftadaki Yukatel Denizlispor maçına yetişemeyebilir...

Fenerbahçe, milli maç arasına girmeden önce oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu Antalyaspor maçında baskılı bir oyun ortaya koysa da pozisyona girmekte zorluk çekmişti. Bu nedenle sakatlıkları bulunan kanat oyuncuları Garry Rodrıgues ile Victor Moses'ın sahalara dönüş tarihi büyük önem kazandı.

Ligin 5. haftasındaki Ankaragücü maçında sakatlanan ve Galatasaray ile Antalyaspor maçlarında görev yapamayan Rodrıgues'in Denizlispor deplasmanına yetişmesi zor görünüyor.

Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan ligin ilk maçında adalesinden sakatlanan Victor Moses ise salonda kuvvetlenmeye dayalı özel program uyguluyor. Moses'ın Denizlispor deplasmanında kadroda olacağı, ancak maç eksiğinden dolayı ilk 11'de başlama olasılığının bir hayli zor olduğu gelen bilgiler arasında.

Öte yandan fıtık ameliyatı olan Nabil Dirar'ın sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalacağı ifade edildi. Dirar, 1 aylık süreçte Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa mücadelelerinde forma giyemeyecek. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığında sol bek oynayan Dirar, 2 golle Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten sonra en skorer isim oldu.

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