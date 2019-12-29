29 Aralık 2019, Pazar
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Vedat Muriç: Şampiyon biz olacağız
Süper Lig'de 17. haftanın son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Vedat Muriç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
29.12.2019
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