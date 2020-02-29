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Vedat Muriç düşüte

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in formunun düşmesi, teknik heyeti endişelendiriyor... Son 4 lig maçında gol atamayan Muriç, oyun olarak da düşüşe geçti...
29.02.2020

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in formundaki düşüş dikkat çekiyor...

Son aftalarda etkisiz bir görüntü çizen Kosovalı futbolcu, son olarak 19. haftadaki Medıpol Başakşehir maçında fileleri havalandırdı... 25 yaşındaki forvet, son 4 haftada ise suskuluğa büründü. Muriç, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında skora katkı yapamayınca sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmalardan sadece 1 puanla ayrıldı...

12 gol ve 4 asistle ligde Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Vedat Muriç, son maçlarda oyun olarak da vasatı aşamıyor...

Yaklaşık 3-4 aydır çıkan transfer haberleri ve yüksek bonservis beklentilerinin, Vedat Muriç'i strese soktuğu gelen haberler arasında... Ayrıca takımda kanatların son haftalarda etkili olamaması ve Muriç'in sık sık geriye gelip top almasının da yıldız golcünün performansını etkilediği belirtildi...

Teknik heyet de, ligde ve kupadaki kritik maçlar öncesinde Vedat Muriç'in toparlanması için çalışıyor...

Fenerbahçe, bu sezon Vedat Muriç'in gol attığı bütün lig maçlarını kazanırken, Muriç'in oynayıp gol atamadığı ve oynamadığı toplam 13 karşılaşmadan sadece birini kazanabildi...

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