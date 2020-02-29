29 Şubat 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe ile Antalyaspor'un 48. randevusu
Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor Süper Lig'de 48. randevusuna çıkacak. İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi.
29.02.2020
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