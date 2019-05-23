Valbuena Olympiakos yolunda
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena Yunanistan'ın yolunu tutuyor...
Yunanistan ekiplerinden Olympıakos başkanı Evangelos Marınakıs, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek Valbuena ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.
Yunanistan'da yayın yapan bir radyo programına konuk olan Olympıakos başkanı, "Valbuena'yı transfer edecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi. Marinakis, "bizim önceliklerimiz şampiyon olmak ve Avrupa'da önemli işler yapmak. Transferi doğru zamanda açıklayacağız ve kim olduğunu öğreneceksiniz. Çok iyi bir oyuncuyu transfer edeceğiz ve anlaşmaya çok yakınız" dedi.
Yunan basınında yer alan haberlerde, Olympıakos'un Fransız futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdiği ve yıllık 1,5 milyon euro ücret teklif ettiği belirtildi.
İki sezon önce Fransa'nın Lyon takımından transfer edilen Valbuena, sarı lacivertli takımda toplam 71 resmi maçta görev yaptı. 34 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, 24 asist yaptı.
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