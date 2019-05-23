23 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Valbuena Olympiakos yolunda

Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena ile transfer konusunda anlaştıklarını söyledi.
23.05.2019

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena Yunanistan'ın yolunu tutuyor...

Yunanistan ekiplerinden Olympıakos başkanı Evangelos Marınakıs, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek Valbuena ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

Yunanistan'da yayın yapan bir radyo programına konuk olan Olympıakos başkanı, "Valbuena'yı transfer edecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi. Marinakis, "bizim önceliklerimiz şampiyon olmak ve Avrupa'da önemli işler yapmak. Transferi doğru zamanda açıklayacağız ve kim olduğunu öğreneceksiniz. Çok iyi bir oyuncuyu transfer edeceğiz ve anlaşmaya çok yakınız" dedi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Olympıakos'un Fransız futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdiği ve yıllık 1,5 milyon euro ücret teklif ettiği belirtildi.

İki sezon önce Fransa'nın Lyon takımından transfer edilen Valbuena, sarı lacivertli takımda toplam 71 resmi maçta görev yaptı. 34 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, 24 asist yaptı.

Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması 23.05.2019
Fenerbahçe'nin averaj sıkıntısı Fenerbahçe'nin averaj sıkıntısı 23.05.2019
Fenerbahçe'de rota Portekiz Fenerbahçe'de rota Portekiz 23.05.2019
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor 23.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır "Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır" 22.05.2019
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor 22.05.2019
Carlos Kameni: Fenerbahçe'de acı çekiyorum Carlos Kameni: "Fenerbahçe'de acı çekiyorum" 21.05.2019
Zapata için gözler Yanal'da Zapata için gözler Yanal'da 21.05.2019
Fenerbahçe'de Brahimi harekatı Fenerbahçe'de Brahimi harekatı 21.05.2019
Emre Bol: Ersun Yanal Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz Emre Bol: "Ersun Yanal Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz" 21.05.2019
Emre Bol: Ersun Yanal kötü bir sezon yaşattı Emre Bol: "Ersun Yanal kötü bir sezon yaşattı" 21.05.2019
Fenerbahçe bu kadroyla Avrupa'da rezil olur "Fenerbahçe bu kadroyla Avrupa'da rezil olur" 21.05.2019
Muriç gelecek sezon F.Bahçe forması giyecek "Muriç gelecek sezon F.Bahçe forması giyecek" 21.05.2019
Ersun Yanal: Fenerbahçe yüzünü yarına çevirmeli Ersun Yanal: "Fenerbahçe yüzünü yarına çevirmeli" 21.05.2019
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin penaltısı doğru Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'nin penaltısı doğru" 20.05.2019
Aziz Yıldırım başkan olsaydı Galatasaray şampiyon olamazdı "Aziz Yıldırım başkan olsaydı Galatasaray şampiyon olamazdı" 20.05.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da beklenen oldu! Diagne...
Okay Yokuşlu'nun menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...
Başkan resmen açıkladı! İşte Valbuena'nın yeni takımı
İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isim!
Balotelli'nin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan rakam
Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Emre Belözoğlu'dan sonra onlar da geliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör