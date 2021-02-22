Usta isimden flaş yorum! "Fenerbahçe sezon sonuna kadar yarışta olacaktır"

A Spor'un usta yorumcularından ve eski futbolcu Feyyaz Uçar, Fenerbahçe'deki durumu değerlendirdi. Sarı lacivertlilerin sorunlarına değinen Uçar, "Fenerbahçe sezon sonuna kadar yarışın içinde olacaktır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

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