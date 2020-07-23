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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

UEFA, Fenerbahçe'ye Avrupa gelirlerinden kesinti yapma cezası verdi.
23.07.2020
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