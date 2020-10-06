Turgay Demir: Fenerbahçe piliçleri toptan aldı Beşiktaş ve Galatasaray camdan izleyip ekmek bandı

Bire Bir Futbol programında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferlerini değerlendiren A Spor yorumcusu Turgay Demir, flaş değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Fenerbahçe piliçleri toptan aldı, Beşiktaş ve Galatasaray camdan izleyip ekmek bandı" ifadelerini kullandı.

ABONE OL