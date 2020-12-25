Turgay Demir: Caner Erkin benim gibi antipatik biri

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin ile ilgili "Caner de benim gibi antipatik biri" yorumunu yaptı.

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