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Turgay Demir: Caner Erkin benim gibi antipatik biri

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin ile ilgili "Caner de benim gibi antipatik biri" yorumunu yaptı.
25.12.2020
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