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Dikkat çeken Altay Bayındır sözleri! "Takım kazanırken bile..."

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Fenerbahçe'nin neredeyse bütün galibiyetlerinde Altay'dan bahsediyoruz. Takım kazanırken bile kalecinin bu kadar ön plana çıkması doğru değil." dedi.
24.12.2020
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