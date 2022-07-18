TRANSFER HABERİ: Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'ye yeni teklif
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bilgiç, "Fenerbahçe Kim Min-Jae'ye kalması için 2 milyon Euro imza parası ve senelik 2.7 milyon Euro önerdi. Fenerbahçe oyuncuyu satmak istemiyor ancak futbolcu gitmek istiyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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