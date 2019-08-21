21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Tolga Ciğerci'nin inancı tam
Fenerbahçe'nin farklı kazandığı Gazişehir maçının son bölümünde oyuna giren Tolga Ciğerci, sarı lacivertli kulüpte uzun yıllar forma giymek istiyor.
21.08.2019
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