21 Ağustos 2019, Çarşamba

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Tolga Ciğerci'nin inancı tam

Fenerbahçe'nin farklı kazandığı Gazişehir maçının son bölümünde oyuna giren Tolga Ciğerci, sarı lacivertli kulüpte uzun yıllar forma giymek istiyor.
21.08.2019

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