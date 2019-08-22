Fenerbahçe'de gündem yeniden Gustavo

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo için Marsilya ile bir kez daha masaya oturacak.

Fenerbahçe, yüksek maliyeti nedeniyle rafa kaldırdığı Luiz Gustavo'yu yeniden gündemine aldı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın, mevcut adaylar içerisinde takıma seviye atlatacak tek ismin Luiz Gustavo olduğunu söylediği belirtildi.

Yanal'ın, "Oynadığı takımlar ve yaptıkları ortada. kadroya katılırsa bize seviye atlatır" şeklinde rapor vermesinin ardından, Fenerbahçe yönetiminin ikinci bir harekat başlattığı kaydedildi.

Yönetim, Brezilyalı ön liberonun kulübü Marsilya'yı ikna etmek için güçlü bir teklifle gitmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin, Fransız ekibine bu kez 7 milyon euro önereceği, transferi ne olursa olsun bitirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

1987 doğumlu Luiz Gustavo geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla Fransa Ligi'nde 30 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, bu sezonun ilk iki maçında da 90 dakika forma giydi. Asıl bölgesi 6 numara olan Gustavo, stoper olarak da görev yapabiliyor.