Tahir Karapınar: Prestij açısından önemli bir maçtı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, prestij açısından çok önemli bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

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