26 Temmuz 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Tahir Karapınar: Prestij açısından önemli bir maçtı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, prestij açısından çok önemli bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.
26.07.2020
ABONE OL

DİĞER
Tahir Karapınar: Prestij açısından önemli bir maçtı Tahir Karapınar: Prestij açısından önemli bir maçtı 26.07.2020
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye dönüyor Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye dönüyor 25.07.2020
Kadıköy'de Rizespor'un kritik maçı Kadıköy'de Rizespor'un kritik maçı 25.07.2020
Emre Belözoğlu futbolu bırakacak mı? Emre Belözoğlu futbolu bırakacak mı? 25.07.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Giuliano Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmen açıkladı Giuliano Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmen açıkladı 25.07.2020
Fenerbahçe yönetiminde Caner Erkin'i istemeyenler var "Fenerbahçe yönetiminde Caner Erkin'i istemeyenler var 24.07.2020
Fenerbahçe'de gözler gençlere çevrildi Fenerbahçe'de gözler gençlere çevrildi 24.07.2020
Muriqi için gözler Bilic'te Muriqi için gözler Bilic'te 24.07.2020
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de Gökhan Gönül Fenerbahçe'de 24.07.2020
Oyuncularımızla ilgilenen bazı kulüpler var "Oyuncularımızla ilgilenen bazı kulüpler var" 23.07.2020
Fenerbahçe'den Osayi'ye 2.5 milyon Euro Fenerbahçe'den Osayi'ye 2.5 milyon Euro 23.07.2020
Fenerbahçe'de gözler yeni haftada Fenerbahçe'de gözler yeni haftada 23.07.2020
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza 23.07.2020
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza 22.07.2020
Tolga Ciğerci 1 yıl daha Fenerbahçe forması giyecek "Tolga Ciğerci 1 yıl daha Fenerbahçe forması giyecek" 22.07.2020
Tolga Ciğerci ile yola devam Tolga Ciğerci ile yola devam 22.07.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye aynı takımdan 4 yıldız birden! İşte yapılan teklif
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Aynı ismin peşindeler
Galatasaray'da flaş ayrılık! Takımda kalacak derken...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 transfer çalımı birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı
Usta yazarlardan flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Oyundan çıkarken yaptığı..."
İşte Süper Lig'de puan durumu ve küme düşen takımlar (34. hafta puan durumu)
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör