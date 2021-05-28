Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! "Anlaşma çok yakın"

A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi. Ayan, "Kasımpaşa'nın sol beki Çağtay Kurukalıp Fenerbahçe'ye çok yakın. Çağtay'a Beşiktaş'ın da ilgisi vardı." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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