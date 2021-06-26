Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de son aday Slaven Bilic!

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair flaş bir gelişmeyi aktardı. Kul, "Fenerbahçe'de, son günlerde ön plana çıkan isim Slaven Bilic. Çin'de futbol 3 ay devam etmeyecek. Bu yüzden Bilic sarı lacivertlilere sıcak bakıyor. Başkan Ali Koç son kararı verecek olan isim. Ancak Bilic'in, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olma ihtimali çok yüksek" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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