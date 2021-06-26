26 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy verme işlemi başladı! İşte son gelişmeler...
Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy verme işlemi başladı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul da, sarı lacivertlilerdeki seçime dair son gelişmeler aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
26.06.2021
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