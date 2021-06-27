Son dakika transfer haberi: Canlı yayında açıkladı! Caner Erkin'le yollar ayrılıyor mu?

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uluç, Caner Erkin'le ilgili olarak, "Başkan Ali Koç, Samandıra vurgusu yaptığı zaman ilk gönderilecek oyuncunun Caner olduğu iddia edilmişti. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Caner'in, televizyon programında Ali Koç'un gösterdiği duruşla takımda kalacağını söyleyebiliriz. Caner'in fevri davranışları dışında çok büyük büyük problem yaratan bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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