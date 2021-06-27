27 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Serdar Dursun transferindeki çarpıcı detayı açıkladı! "Haber çıkarsa imzalamayız"
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin Serdar Dursun transferindeki çarpıcı detayı paylaştı. Karaman, "Fenerbahçe yönetimi Serdar Dursun'a 'eğer kamuoyunda transfer haberi çıkarsa, sözleşmeyi imzalamayız' demiş. Serdar Dursun, annesine babasına dahi haber vermemiş. Eşine de İstanbul seyahati yapacaklarını söylemiş" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
27.06.2021
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