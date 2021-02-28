Son dakika spor haberi: Trabzonspor maçının ardından Ali Koç'tan flaş açıklamalar! "Fenerbahçe'ye hoca olmak..."

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u Pelkas'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Erol Bulut hakkında da konuşan Koç, "Fenerbahçe'ye hoca olmak çok zordur" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe spor haberi (FB haberleri)

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