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Son dakika spor haberi: HJK Helsinki maçı sonrası böyle konuştu! "Fenerbahçe çok erken ısınmaya başladı"

A Spor yorumcularından Hamdi Aslan, HJK Helsinki - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Sarı lacivertlilerin 5-2 kazanarak adını UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırmasının ardından konuşan Aslan, "Fenerbahçe oyunu istediği gibi aldı götürdü. Çok daha erken ısınmaya başladılar. Ben Pereira'nın istediği oyun seviyesine geçilmesinin biraz zaman alacağını düşünüyordum ama bunu çok daha erken yapacaklarını gösterdiler" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
27.08.2021
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