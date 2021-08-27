Fenerbahçe'de kaç isim kadroya katılacak? | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'e ve Avrupa'ya çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerdeki son detayları A Spor yorumcusu Ozan Zeybek aktardı. Zeybek, "Fenerbahçe 2 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Sarı-laciverliler maksimum 2 oyuncu daha transfer yaparak 4 oyuncuyla transferi kapatacak." dedi.

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