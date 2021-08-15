Son dakika spor haberi: Flaş eleştiri! "Fenerbahçe bazenlerle olacak kulüp değil"

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair yorumlarda bulundu. Uluç, "Caner'i kadro dışı bırakıyorsun. Ne oldu Caner'i kadro dışı bıraktın? Oraya adam da almadın. Aldıktan sonra bırakmak daha mantıklıydı. O bölgede Ferdi mecburiyetten oynuyor. Oyuncuyu da bitiriyorsun. Fenerbahçe bazenlerle olacak kulüp değil. Halı saha maçı yapmıyoruz. Bugün Ferdi nasıl oynayacak diye fal mı açacağız?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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