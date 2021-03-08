Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Konyaspor maçı için stada hareket etti!

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na hareket etti. Sarı lacivertli yaklaşık 400 taraftar, takım otobüsüne meşalelerle eşlik etti. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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