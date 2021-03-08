Son dakika Fenerbahçe haberleri: Konyaspor maçında sakatlanan Pelkas'ın sağlık durumu nasıl?

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, Nejc Skubic ile çarpışmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Yunan futbolcunun sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri aktardı.

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