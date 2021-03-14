Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'dan flaş Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı yorumu! "Futbol oynamıyor"

A Spor yorumcularından Erman Toroğlu, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının devre arasında flaş değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "F.Bahçe futbol oynamıyor. Bu maçı kazansa ne olur. Şampiyonluk yolundaki rakipleri gibi değil, Fenerbahçe hep bireysel oynuyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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