Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş sözler! "Soru alınmayacağını bilseydim kalkar giderdim”

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında flaş sözler söyledi. Uzundurukan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısıyla ilgili olarak, "Böyle basın toplantısı olmaz. Bu basın açıklamasıdır. Ben orda olsam ve soru alınmayacağını bilsem kalkar giderdim" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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