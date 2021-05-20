20 Mayıs 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş sözler! "Soru alınmayacağını bilseydim kalkar giderdim”
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında flaş sözler söyledi. Uzundurukan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısıyla ilgili olarak, "Böyle basın toplantısı olmaz. Bu basın açıklamasıdır. Ben orda olsam ve soru alınmayacağını bilsem kalkar giderdim" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
20.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Dorukhan'ın yeni takımını açıkladı! F.Bahçe derken...
- Ilgaz Çınar, Galatasaray'da Yaşanan Transfer Gelişmelerini Yorumladı / Son Sayfa / 19.05.2021
- Ilgaz Çınar: Galatasaray'da Kim Başkan Seçilirse Seçilsin Terim İle Çalışmıyorum Deme Şansı Kalmadı
- Volkan Demir, Fenerbahçe'nin Rosier İçin Yaptığı Transfer Girişiminin Detaylarını Açıkladı / A Spor
- Dorukhan'ın yeni takımını açıkladı! F.Bahçe derken...
- Şampiyon Beşiktaş kupalarına kavuşuyor! İşte son gelişmeler...
- Flaş Arda yorumu! Tartışılır hale gelen...
- Başkan Erdoğan İstiklal Marşı'mızı okudu
- Kocadağ A Spor'a konuştu! "Herkesi alıştıracağız"
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig