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Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaşlı yıldız için devrede

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Sabah Sporu programında flaş değerlendirmelerde bulundu. Demir, Beşiktaşlı Valentin Rosier için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini söyledi. Demir, "Lizbon'dan oyuncunun durumuyla ilgili bilgi alındığını biliyorum, Fenerbahçe oyuncuyu bonservisiyle almak istiyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
19.05.2021
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