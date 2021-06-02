02 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Başkan Ali Koç işaret etmişti! İşte tüm detaylarıyla Fenerbahçe'nin hoca adayları
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktör Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğini açıklamıştı. Bir yabancı hoca getireceklerini ifade eden Koç, bu hocaların da Portekiz ya da Alman ekolünden olmasını istediğini söylemişti. A Spor Editörü Furkan Bozoğlu, sarı lacivertlilerin hoca adaylarını tüm detaylarıyla inceledi. İşte Jorge Jesus'tan, Bruno Labbadia'ya kadar tüm adaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
02.06.2021
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