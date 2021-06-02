02 Haziran 2021, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Başkan Ali Koç işaret etmişti! İşte tüm detaylarıyla Fenerbahçe'nin hoca adayları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktör Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğini açıklamıştı. Bir yabancı hoca getireceklerini ifade eden Koç, bu hocaların da Portekiz ya da Alman ekolünden olmasını istediğini söylemişti. A Spor Editörü Furkan Bozoğlu, sarı lacivertlilerin hoca adaylarını tüm detaylarıyla inceledi. İşte Jorge Jesus'tan, Bruno Labbadia'ya kadar tüm adaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
02.06.2021
ABONE OL

DİĞER
Ali Koç işaret etmişti! İşte tüm detaylarıyla F.Bahçe'nin hoca adayları Ali Koç işaret etmişti! İşte tüm detaylarıyla F.Bahçe'nin hoca adayları 02.06.2021
Ayrılığı bu sözlerle değerlendirdi! Çok büyük bir kayıp Ayrılığı bu sözlerle değerlendirdi! "Çok büyük bir kayıp" 02.06.2021
Çarpıcı sözler! F.Bahçe'nin en büyük problemi... Çarpıcı sözler! "F.Bahçe'nin en büyük problemi..." 02.06.2021
Koç'un en büyük hatam dediği konu... "Koç'un en büyük hatam dediği konu..." 01.06.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'nin yeni hocası... Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'nin yeni hocası... 01.06.2021
F.Bahçe'ye sert eleştiri! Faturayı Belözoğlu'na kestiler F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Faturayı Belözoğlu'na kestiler" 01.06.2021
Koç: Türkiye'de statlar devlet eliyle modernleşti Koç: Türkiye'de statlar devlet eliyle modernleşti 01.06.2021
Flaş Emre Belözoğlu sözleri! İyi futbolcu olduğu... Flaş Emre Belözoğlu sözleri! "İyi futbolcu olduğu..." 01.06.2021
Filip Novak'a ülkesinden talip Filip Novak'a ülkesinden talip 01.06.2021
Ali Koç soruları yanıtlayacak Ali Koç soruları yanıtlayacak 01.06.2021
F.Bahçe'nin teknik direktörü ne zaman belli olacak? F.Bahçe'nin teknik direktörü ne zaman belli olacak? 31.05.2021
Canlı yayında çarpıcı sözler! Başkanın son sezonu Canlı yayında çarpıcı sözler! "Başkanın son sezonu" 31.05.2021
Szalai EURO 2020'de vitrine çıkacak Szalai EURO 2020'de vitrine çıkacak 31.05.2021
İspanyol basınından Fenerbahçe iddiası! İspanyol basınından Fenerbahçe iddiası! 31.05.2021
Fenerbahçe'de gündem 'belirsizlikler' Fenerbahçe'de gündem 'belirsizlikler' 31.05.2021
F.Bahçe'deki o görüşmeyi açıkladı! Belözoğlu ve Koç... F.Bahçe'deki o görüşmeyi açıkladı! Belözoğlu ve Koç... 30.05.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bedava gol makinesi! Transfere onay verildi
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor! işte o isimler...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Attila Szalai'nin yanına...
THY EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes!
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi denmişti ancak...
Son dakika spor haberi: Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı! İşte törenden görüntüler... | UEFA Şampiyonlar Ligi finali
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör