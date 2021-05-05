05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Ahmet Bulut A Spor'a konuştu! "Dorukhan Toköz için Fenerbahçe ile..."
Transferde adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz için flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Bulut, "Dorukhan Toköz için Fenerbahçe ile hiçbir görüşmem olmadı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
05.05.2021
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