Son dakika Fenerbahçe haberleri | O isme sert sözler "15. yüzyılın ilk yarısında yaşayan bir deli galiba!"

UEFA Avrupa Ligi E grubunda oynanan Fenerbahçe Olympiakos maçından sonra yapılan açıklamalar ortamı gerdi. Olympiakos başkanının "Kendi şehrimizde kazandık, Yunan halkına armağan olsun." sözlerinin üzerine Serkan Korkmaz "15. yüzyılın ilk yarısında yaşayan bir deli galiba!" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberleri)

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